56.344 hardrijders betrapt bij trajectcontrole A58 in 2016: aantal boetes daalt

De 56.344 hardrijders werden in beide richtingen betrapt. In de Westerscheldetunnel bij Terneuzen reden vorig jaar 19.489 bestuurders te hard. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De trajectcontrole op de A58 staat sinds 16 maart 2015 weer aan, in beide richtingen. De controle bij Bergen op Zoom ging in februari 2013 van start, maar duurde toen maar enkele maanden omdat het systeem niet goed functioneerde. Er was toen tweedehands apparatuur geplaatst. Later is op het traject nieuwe apparatuur geplaatst.

De trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is de controle die verreweg de meeste bekeuringen oplevert in Nederland, namelijk 775.549 stuks. Op plek 2 staat de A4 bij Leidschendam met 342.018 boetes en op plek 3 de A12 bij Utrecht met 320.363 boetes.

In Nederland werden in 2016 in totaal 2.212.592 hardrijders betrapt bij trajectcontroles, ruim 300.000 meer dan een jaar eerder.