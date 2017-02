article

* UPDATE 17.43 UUR * TILBURG - In Tilburgse zwembaden is nog steeds niet-resistent roestvrij staal aanwezig, ondanks een fataal ongeluk in 2011. De gemeente is er niet in geslaagd om op tijd al het staal te verwijderen of vervangen, staat vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Zwembaden Tilburg nog niet op orde na drama

