Zwaar Pools vuurwerk onderschept bij DPD in Best

BEST - Bij pakketvervoerder DPD in Best is maandag 36,5 kilo zwaar vuurwerk onderschept door de politie. Het vuurwerk was vanuit Polen onderweg naar een adres in Nederland.

