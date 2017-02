West-Brabantse week: Grootste drugsvangst ooit en mysterie opgelost

Fotografen Ramon Mangold en Joris Knapen winnen Zilveren Camera

Twee West-Brabantse fotografen schieten prijs bij de Zilveren Camera 2016. Harde werkers, vaklieden in de journalistiek, vaak te zien in BN DeStem. ,,Dit geeft een enorme kick."

Mysterie over gekleurde fietsen in Oosterhout opgelost

Het mysterie rondom de gekleurde fietsen in Oosterhout is opgelost. Vrijdag doken ineens rode, groene en paarse tweewielers op in de stad. Inwoners speculeerden er flink op los. ​

Emotionele oproep Bredase Donita (9) leidt tot 17 nierdonoren

Zeventien mensen willen hun nier doneren aan Cindy Schaerlackens (41) uit Breda, de moeder van de 9-jarige Donita Vissers die op Facebook de oproep deed 'Ik zoek een nier voor mijn mama'.

Gigantische drugvangst Rilland, grondstoffen voor 1 miljard pillen uit xtc-lab in truck

Grondstoffen voor de productie van 1 miljard xtc-pillen zijn donderdag aangetroffen in een oplegger in Rilland. Het is de grootste vangst van grondstoffen voor synthetische drugs ooit in het werkgebied van de politie Zeeland en West-Brabant.

Lidl zorgt voor werk voor 1.200 man in distributiecentrum Roosendaal

Lidl opent volgend jaar in Roosendaal een distributiecentrum van zes hectare. In het gebouw komt werkgelegenheid voor 1.200 mensen, zoveel mogelijk uit West-Brabant.

