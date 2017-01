West-Brabantse week: Baas zwaar gewond na aanval honden, aanrijding door bevroren auto en meer

In Wernhout raakt een hondeneigenaar zwaar gewond als twee van zijn huisdieren hem buiten aanvallen. Zijn vrouw schiet daarop de pitbullachtige dieren dood.

De man en vrouw zijn met de honden aan het wandelen als de dieren het met elkaar aan de stok krijgen. Dd baas probeert ze uit elkaar te halen, waarop de agressie zich tegen hem richt. Er blijkt een vergunning te zijn voor het wapen. De vrouw wordt niet vervolgd omdat zij handelde uit noodweer.

In Roosendaal is in een hamburgercafé 'In Loving Memory Sabrina Smit'.

Ondanks de feestelijke sfeer is de aanleiding verre van vrolijk. Dat namelijk dat Sabrina in 2001 om het leven is gekomen door zinloos geweld. De avond is een ode aan Sabrina en het is ook de bedoeling mensen meer bewust te maken van het probleem van zinloos geweld.

Actievoerder Huseyin Caner meldt dat de maat vol is en dat hij de Oosterhoutseweg tijdens de spitsuren gaat blokkeren.

Caner houdt zich sinds afgelopen zomer bezig met de veiligheid op de route tussen Raamsdonksveer en Oosterhout, omdat zijn vriend Ergün Sondaç om het leven kwam op deze weg na een ongeluk.Later wordt duidelijk dat Caner zijn actie opschort in afwachting van een gesprek dat hij later heeft met de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout.

Winkels met daarboven woningen. Dat is de invulling die wethouder Patrick van der Velden voor ogen heeft voor de voormalige V&D-vestiging in Bergen op Zoom.

De gemeente blijkt daarover al volop in gesprek te zijn met een ontwikkelaar die naar voren is geschoven door ASR, de eigenaar van het pand. Er is in december een gesprek geweest, in de loop van januari komt daar een vervolg op. De Hemarkt, de outletformule van de Hema in het voormalige V&D-pand aan de Stationsstraat, verdwijnt.

In Breda wordt een fietser van zijn tweewieler gereden door een automobilist die niet alle ruiten van zijn wagen ijsvrij heeft gemaakt.

Of de aanrijding op de kruising van de Haagweg en Tramsingel een direct gevolg is van verminderd zicht is niet zeker. Wel moet de automobilist van de politie zijn ruiten vorstvrij maken voor hij mag vertrekken. De onfortuinlijke fietser moet met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.