Video | Ruben redt gevallen oude vrouw van aanstormende trein

TWELLO - Dat de 15-jarige Ruben den Engelse uit Apeldoorn afgelopen maandag in Twello een heldendaad heeft verricht, dat dringt inmiddels wel tot hem door. Hij trok vlak rond 9.30 uur, voordat een aanstormende trein de spoorwegovergang in Twello passeerde, een oude vrouw van het spoor.

Ze was met haar rollator op de rails gevallen. Het had niet veel gescheeld of de vrouw was door de trein gegrepen.

Ruben fietste maandagmorgen naar school, toen hij de vrouw met de rollator op het spoor zag. Hij bedacht zich geen moment, sprong van zijn fiets en liep langs de inmiddels gesloten spoorbomen het spoor op. Vlug hielp hij de vrouw overeind en trok haar vervolgens van de rails.

,,Ik vroeg nog aan haar, gaat het? Maar ze antwoordde niet, zo geschrokken was ze. Ik sprong daarna snel weer om mijn fiets om niet te laat op school te komen. Een andere oude man was haar inmiddels al gaan helpen om de boodschappen terug in de rollator te zetten. Hem heb ik verder ook niet meer gesproken. Ik weet dus niet wie die vrouw was en hoe ze naar huis is gekomen,'' zegt Ruben enkele dagen na het incident, waarvoor zich inmiddels ook een getuige uit Terwolde heeft gemeld. Bij de politie en de NS is niets bekend over het voorval. Volgens een woordvoerder van de NS is dat ook mogelijk, wanneer een incident niet tot vertraging heeft geleid.