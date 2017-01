Vanaf 1 februari milieuzone in Antwerpen: Mag jouw auto de stad nog in?

ANTWERPEN - Vanaf 1 februari voert Antwerpen in het centrum en op de linkeroever een 'lage-emissiezone' in. In dat gebied zullen de meest vervuilende voertuigen geweerd worden om de lokale luchtkwaliteit, en zo de gezondheid van inwoners en bezoekers, te verbeteren. Dat meldt de stad Antwerpen op de website.

Sommige auto’s mogen het gebied binnen de Antwerpse ring niet meer in, anderen alleen na registratie en betaling. Het gaat hierbij vaak om oudere diesels en heel oude benzinewagens. Kijk hier of jouw auto de Antwerpse binnenstad nog in mag.

Registratie

Voordat je met de auto naar de Antwerpse binnenstad gaat moet deze wel geregistreerd worden. De registratie is eenmalig, gratis en blijft geldig tot de aanscherping van de normen in 2020.

Heb je een Nederlands kenteken? Dan hoeft je voertuig niet geregistreerd te worden als het voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone. Nederlandse voertuigen worden automatisch geregistreerd aan de hand van de informatie in het kentekenregister van de RDW. (Er wordt enkel gebruik gemaakt van niet-privacygevoelige gegevens.)

Boete

Wie de zone inrijdt met een voertuig dat niet voldoet aan de gestelde normen krijgt een boete. In 2017 bedraagt die boete altijd 125 euro per overtreding. Vanaf 2018 loopt de boete op voor wie vaker betrapt wordt: van 150 euro voor een eerste overtreding tot 350 euro vanaf de derde overtreding binnen de 12 maanden. In 2020 en 2025 wordt de norm aangescherpt. Dan moeten voertuigen aan hogere euronormen voldoen om de zone in te mogen.