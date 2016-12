article

1.6784057

BEST - Een tractor is dinsdagochtend op de Sint-Oedenrodeseweg in Best over een personenauto gereden. De bestuurster van de auto kwam daarbij bekneld te zitten in haar voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden.

Tractor verplettert personenauto in Best: twee gewonden (video)

BEST - Een tractor is dinsdagochtend op de Sint-Oedenrodeseweg in Best over een personenauto gereden. De bestuurster van de auto kwam daarbij bekneld te zitten in haar voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden.

http://www.bndestem.nl/regio/regionieuws/tractor-verplettert-personenauto-in-best-twee-gewonden-video-1.6784057

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6784060.1482822918!image/image-6784060.jpg

Best,Ongeval,Aanrijding,edtv

Regionieuws