EINDHOVEN/HELMOND - Bij de gemeenten Eindhoven en Helmond zijn het afgelopen jaar in het totaal 33 datalekken geconstateerd. Het meest opvallende geval was in Helmond: een ambtenaar liet zijn laptop met persoonsgevoelige informatie liggen in het openbaar vervoer.

Tientallen datalekken in Helmond en Eindhoven

