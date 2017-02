Roken: 'Jongeren denken vaak: ik stop straks wel'

EINDHOVEN - Nog steeds rookt een derde van de jongvolwassenen regelmatig een sigaret. Dat is meer dan vijf jaar geleden. Werken anti-rookcampagnes wel voor deze groep?

De 20-jarige Rowan van den Hurk uit Eindhoven rookt al zo'n zes jaar en hij heeft de behoefte om te stoppen nog niet. Van den Hurk vindt dat er te veel aandacht wordt besteed aan het 'rookprobleem'. Jawel, hij weet zelf heel goed dat roken slecht voor hem is, maar hij vindt dat mensen zelf de beslissing moeten nemen om te stoppen of om er niet aan te beginnen.

Sigaretje opsteken

Jongvolwassenen zoals Rowan blijken moeilijk te kunnen stoppen met roken. Sterker, uit de recent onderzoek blijkt dat 36 procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar aangeeft regelmatig een sigaretje op te steken. Dat percentage is hoger dan vijf jaar geleden, blijkt uit cijfers over het rookgedrag en alcoholgebruik onder jongeren van het CBS die in samenwerking met het Trimbosinstituut en het RIVM zijn opgesteld.

Zo ook Pim van Dalen uit Asten. Terwijl de 25-jarige man wacht op zijn bus op het station van Helmond steekt hij een sigaret op. ,,Hoelang ik al rook? Pfff, een tijdje. Ja, een tijdje. Het is gewoon lekker!’’ Van Dalen is geen gelegenheidsroker. Over stoppen heeft hij nooit echt nagedacht.

Negatief is spannend

De vele miljoenen die jaarlijks aan antirookcampagnes worden besteed hebben blijkbaar (nog) weinig effect gehad. Op sigarettenpakjes staan al jaren waarschuwingen voor de gevaren van de gezondheid, en gruwelijke afbeeldingen van de verwoestend uitwerking van roken op bijvoorbeeld organen. ,,Er wordt door die campagnes veel te veel nadruk gelegd op het negatieve. Daardoor vinden jongeren het juist spannend en interessant", denkt Rowan van den Hurk. Ook Pim van Dalen is er niet erg bevattelijk voor. ,,Ik heb geen slechte ervaring met roken. Er is niks met mij aan de hand of met mensen in mijn omgeving.”

Saskia van Dorsselaer van het Trimbos-instituut zegt in een reactie dat de doelgroep 18 tot en met 25 jaar blijkbaar moeilijker te motiveren is om te stoppen met roken dan de andere doelgroepen: ,,Jongeren denken vaak 'Ik stop er straks toch wel mee.'" De campagnes die gericht zijn op de preventie en interventie van tabak gebruik zijn vooral gericht voor de scholieren van de middelbare school en volwassenen met kinderen. Jongvolwassenen met een boodschap bereiken blijkt lastiger, zeggen ook verschillende reclame- en campagnebureaus in de regio. ,,Dat is toch wel een hele lastige om te bedenken", zegt Michel Peels van 123Media.

Na hun 25e stopt een grote groep alsnog met roken. Van de volwassenen ouder dan 25 jaar zegt nog 25% regelmatig te roken.