Productie van omliggende bedrijven stilgelegd door waterlekkage in Tilburg

* UPDATE 10.45 UUR * TILBURG - Snackfabriek Ad van Geloven en gebakproducent Maître Paul in Tilburg hebben behoorlijke schade opgelopen door de lekkage aan de waterleiding in de nacht van donderdag op vrijdag in Tilburg. Doordat de watertoevoer stopte, moesten beide bedrijven de productie stilleggen. Hoewel tegen achten het lek gedicht was, had een deel van de wijk Stokhasselt tegen tien uur nog geen water.

De vestiging van Ad van Geloven ligt aan de Kraaivenstraat, vlakbij de plek waar in de nacht van donderdag op vrijdag de waterleiding het begaf. Van de watervloed op straat had het bedrijf niet meteen last, maar wel van het feit dat de watertoevoer voor de fabriek staakte. Noodgedwongen moest daardoor de productie worden stilgelegd. Ook zo'n zestig man personeel dat daar in ploegendiensten werkt kon naar huis. Hoewel het lek al tegen acht uur was gedicht, was de snackfabriek tegen tien uur nog druk bezig om de productie weer op te starten.

Buurman Maître Paul aan de Kraaivenstraat heeft ook de productie van taarten en ander gebak moeten stilleggen en verwacht - voordat er weer schoon water uit de leidingen komt - pas zondagmiddag weer aan de slag te kunnen. De ruim tweehonderd werknemers die vrijdagmorgen aan de slag zouden gaan kregen te horen dat ze thuis konden blijven.

Bij het daglicht was te zien hoe groot het gat is dat de lekkage heeft geslagen aan de rand van het bedrijventerrein in Tilburg Noord. Het is zeker anderhalve meter diep. Vermoedelijk gaat het een dag duren om de waterleidingsbuis te vervangen die het op deze plek begaf. De buis met een doorsnee van 63 centimeter wordt vrijdagmorgen overgebracht vanuit Veghel.

Breuk

,,Het lek is gedicht, we gaan nu langzaam de druk op het net weer verhogen", aldus een woordvoerster van Brabant Water vrijdagmorgen tegen achten. De breuk zou zijn ontstaan rond rond 03.45 uur, tegen 07.30 uur was Brabant Water er ter plekke in geslaagd om de lekkage te stoppen.

Welk gebied in Tilburg-Noord precies zonder drinkwater was komen te zitten, is nog niet bekend. Meldingen kwamen binnen uit Tilburg-Noord en ook in -West zou een lagere waterdruk zijn gemeld. Ook delen van Loon op Zand hadden geen water meer, maar daar stroomde het tegen achten weer uit de kraan volgens de woordvoerster. Voor Stokhasselt duurde dat wat langer, tegen tien uur had nog niet elke bewoner van deze wijk weer drinkwater.

Spontaan

De oorzaak van de lekkage is nog moeilijk te bepalen volgens de woordvoerster. ,,Als er gegraven wordt of er als er verschuivingen in de bodem zijn is dat wat makkelijker, maar nu weten we het niet. Wij noemen we het daarom maar een 'spontane lekkage'."