Premier Rutte feliciteert Michael van Gerwen met wereldtitel (video)

LONDEN – Michael van Gerwen werd maandagavond vrij snel na het behalen van de wereldtitel gefeliciteerd door premier Mark Rutte. Dat gebeurde tijdens de persconferentie na afloop van de WK-finale.

Arjan van der Giessen van RTL overhandigde de telefoon aan de darter. Van Gerwen zij na afloop dat hij vereerd was door het telefoontje. ,,Die telefoontjes krijg je niet elke dag. Daar ben ik gewoon heel erg trots op.”

Trots

De darter was maandagavond zichtbaar geëmotioneerd tijdens de persconferentie. Hij besefte dat hij zijn ultieme droom had waargemaakt. ,,Ongelooflijk, ik heb hier zó hard voor gewerkt. En met dank aan mijn vrouw en familie is het gelukt. Ik ben echt heel gelukkig nu”, sprak de 27-jarige favoriet zichtbaar geëmotioneerd.

De Vlijmenaar was trots op zichzelf. „Ik heb het afgelopen jaar ondanks mijn reeks van verwinningen toch best nog wel wat commentaar gehad. Dat ik als grote favoriet geen wereldkampioen was. Dat ik onder de druk zou bezwijken. Daarom huil ik nu tranen van vreugde. Dat ik het toch maar heb bereikt.”

En dan heb ik opeens minister president Mark Rutte aan de lijn die wereldkampioen MvG wil feliciteren. Prachtig. #rtl7darts — Arjan vd Giessen (@ArjanvdGiessen) January 2, 2017

