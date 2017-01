Pornoproducent erkent fout pornofilm in kerk: 'Reacties onderschat'

TILBURG - Peter Visser, vaste producer van Kim Holland, erkent dat de St. Jozefkerk in Tilburg een ongeschikte locatie is om een pornofilm te maken. Dat laat Kim Holland weten aan het Brabants Dagblad. Holland weigert echter de producer de schuld van alles te geven. ,,Peter gebruikte zijn creativiteit en heeft, als niet-gelovige, de reacties onderschat. Toch ligt de verantwoordelijkheid bij Meiden van Holland, de televisiezender.”

Visser, beter bekend als Gekke Petertje, is als producer al jaren verbonden aan Meiden van Holland. Hij heeft al tientallen films voor de betaalde sekszender gemaakt. ,,Peter is een ontzettend getalenteerde man die veel voor de zender betekent. Hij heeft hele leuke, grappige en vooral originele films bedacht en ontworpen.”

'Ik ga hem niet de schuld geven'

Hij maakte voor Meiden van Holland een Jack Ass-achtige serie waarin stelletjes seks hebben op weinig voor de hand liggende plekjes. Soms zitten daar uitschieters tussen, weet ook Holland, maar het is volgens haar nooit de bedoeling van Visser om mensen te choqueren of te beledigen. ,,Voor Peter is de kerk als niet-gelovige een heel gewone plek. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij de reacties volledig heeft onderschat. Hij weet nu dat hij het niet had moeten doen.”

Toch staat Holland nog altijd als een blok achter Visser. ,,Ik ga hem niet publiekelijk de schuld geven. Dit is de verantwoording van Meiden van Holland. De film had allang van het kanaal verwijderd moeten zijn. Dat is niet gebeurd en dat betreuren we zeer. Wij voelen ons hier totaal niet prettig bij.”

Opnames

De beruchte pornofilm is ongeveer anderhalve maand geleden opgenomen. Hoe de cameraploeg ongezien binnen wist te komen, is nog een raadsel. Er zijn geen sporen van inbraak.

Holland laat zelf weten niet van het bestaan van de video af te weten, ze heeft de beelden nooit gezien.