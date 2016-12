Met dit trucje ontdooit u uw voorruit in enkele seconden

In een Facebookfilmpje, gedeeld door de nieuwssite Huffington Post, legt Weathers uit hoe u in enkele seconden uw ruit schoon kunt krijgen zonder een ijskrabber of de verwarming van uw auto te gebruiken. In een verstuiver doet de Amerikaan ontsmettingsalcohol, die hij verdunt met water. De alcohol zorgt ervoor dat het ijs op de voorruit ogenblikkelijk verdwijnt.



"Zorg er wel voor dat de chemicaliën gelabeld zijn en uit de buurt van kinderen worden bewaard", waarschuwt de weerman wel nog op Facebook. Het filmpje werd al meer dan 300.000 keer gedeeld.



Voor wie vanochtend geen ontsmettingsalcohol of verstuiver in huis heeft: een ijskrabber werkt ook nog steeds prima, al duurt het wat langer. En morgen is er nog altijd een nieuwe kans: dan gaan de temperaturen volgens de voorspellingen opnieuw onder het vriespunt.