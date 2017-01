Magistrale Van Gerwen naar WK-finale

* UPDATE 23.55 UUR * LONDEN - Darter Michael van Gerwen heeft zich zondagavond geplaatst voor de WK-finale in Londen. De Vlijmenaar versloeg Raymond van Barneveld en vestigde een record: hij gooide met 114.05 het hoogste gemiddelde in een WK-partij ooit. Barney haalde 109.34 en scoorde daarmee het hoogste gemiddelde dat een verliezer ooit produceerde tijdens een WK-wedstrijd.

Van Gerwen, de wereldkampioen van 2014, startte de halve eindstrijd als grote favoriet. De nummer één van de plaatsingslijst grossierde dit jaar in prijzen. Een tweede wereldtitel moet de kroon op het beste seizoen uit zijn loopbaan worden.



Titanenstrijd

Van Gerwen sprak na afloop van een titanenstrijd. ,,Raymond speelde ook geweldig. Ik moest mijn beste spel spelen om van hem te winnen vanavond. Maar nu wacht nog een heel belangrijke wedstrijd. Iedereen weet dat ik hier maar met één doel naartoe ben gekomen. Dit is natuurlijk wel een droomfinale voor iedereen, de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst." Wel baalde de Vlijmenaar dat hij de negendarter net niet gooide. ,,Ik had iets langer moeten wachten met die laatste pijl, denk ik. Maar dat geeft niet. De winst telde en die is binnen."



Van Gerwen stuit in de finale op de Schotse regerend wereldkampioen Gary Anderson. Deze wedstrijd wordt maandagavond vanaf 21.00 uur gespeeld.

Statistieken halve finale Van Gerwen - Van Barneveld:

Driepijlsgemiddelde: 114,05 - 109,34

Aantal keer 180: 15 - 14

UItgooipercentage: 51% - 68%

Hoogste uitgooi: 124 - 160



Lees hieronder het verloop van de wedstrijd terug. Volg het laatste nieuws over Van Gerwen op bd.nl/michaelvangerwen.