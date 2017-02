Lekkage is gedicht: Tilburg heeft weer water

* UPDATE 7.50 UUR * TILBURG - Langzaamaan krijgt Tilburg-Noord weer op alle plekken water nu de lekkage bij de Grootvenstraat/Kraaivenstraat is gedicht. ,,Het lek is gedicht, we gaan nu langzaam de druk op het net weer verhogen", aldus een woordvoerster van Brabant Water.

De breuk zou zijn ontstaan rond rond 3.45 uur, tegen 7.30 uur is Brabant Water er ter plekke in geslaagd om de lekkage te stoppen. Volgens de woordvoerster wil dat nog niet zeggen dat het werk daar klaar is, zo moet het wegdek nog worden gerepareerd en daarna alle wegafzettingen worden opgeruimd.

Welke gebied in Tilburg-Noord precies zonder drinkwater was komen te zitten is nog niet bekend. Meldingen kwamen binnen uit Tilburg-Noord en ook in -West zou een lagere waterdruk zijn gemeld. Ook delen van Loon op Zand hadden geen water meer, maar ook daar stroomt het weer uit de kraan volgens de woordvoerster.

Spontaan

De oorzaak van de lekkage is nog moeilijk te bepalen volgens de woordvoerster. ,,Als er gegraven wordt of er als er verschuivingen in de bodem zijn is dat wat makkelijker, maar nu weten we het niet. Wij noemen we het daarom maar een 'spontane lekkage'."