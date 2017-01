Internetvriendje 'Jessie' blijkt oudere man te zijn; familie uit Asten begint klopjacht

ASTEN - Er werden rozen bezorgd voor de 14-jarige dochter van Nathalie Janssen en Mario Haazen uit Asten. Een cadeautje van haar internetvriendje Jessie die ze drie maanden eerder leerde kennen via Instagram. Maar de tiener blijkt een oudere man te zijn die meer jonge meisjes benadert en soms om naaktfoto's vraagt.

De man lijkt zich echter in de nesten te hebben gewerkt door zijn oog te laten vallen op het 14-jarige Astense meisje. Vader Haazen steekt namelijk niet onder stoelen of banken dat hij een crimineel verleden heeft. Sterker nog: hij en zijn ex-vrouw Janssen melden met enige trots dat contacten uit die tijd hulpvaardig blijken. ,,Dat is mijn geluk. Dat ik goeie en minder goeie mensen ken. En die zijn allemaal naar hem aan het zoeken."

Speurtocht

Hun dochter blijkt amper iets van haar internetvriendje te weten. Na wat zoeken vinden ze foto's van 'Jessie' online. Ze zijn van de Amerikaanse Austin Grey, een jongen met een erg populaire Instagram-account. De familie begint bezorgd aan een speurtocht. Het is een oudere man. Een buurvrouw herkent hem en blijkt zijn kenteken te hebben genoteerd omdat hij opvallend lang in de straat in zijn auto zat.

Via 'handige kennissen' en het autobedrijf waar de auto is verkocht, achterhaalt Haazen de naam van de man en zijn adres in Eindhoven. Maar hij is er niet meer. Familie van deze Jack melden Haazen dat hij een ex-TBS'er is. 'Iets met wapens', klinkt het. Naar verluidt is Jack inderdaad een bekende van justitie.

Onderzoek

Politie Oost-Brabant zegt de zaak serieus te nemen en onderzoek te doen. Het Varendonck College waarschuwt leerlingen en maakte afspraken met de familie over het ophalen van hun dochter na schooltijd. Haazen en zijn vrienden zoeken ondertussen onverstoorbaar door.