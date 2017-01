article

1.6831808

TILBURG - Met een reinigende akte van boete heeft pastoor Jan van Noorwegen zondagmorgen de Heuvelsekerk in Tilburg in ere hersteld. De rituele reiniging was nodig nadat deze week bleek dat er illegaal een seksfilm was opgenomen in de kerk.

Heuvelsekerk Tilburg poetst zondige seksfilm weg

TILBURG - Met een reinigende akte van boete heeft pastoor Jan van Noorwegen zondagmorgen de Heuvelsekerk in Tilburg in ere hersteld. De rituele reiniging was nodig nadat deze week bleek dat er illegaal een seksfilm was opgenomen in de kerk.

http://www.bndestem.nl/regio/regionieuws/heuvelsekerk-tilburg-poetst-zondige-seksfilm-weg-1.6831808

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6831917.1484483760!image/image-6831917.jpg

Tilburg,Kerk

Tilburg