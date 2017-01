article

* UPDATE 07.15 UUR * TILBURG - Voor het snookercentrum aan de Professor Romeinstraat in Tilburg is vrijdagavond een zwaargewonde man gevonden. De man is overleden in het ziekenhuis.

Gevonden zwaargewonde man snookercentrum Tilburg overleden

112 Nieuws