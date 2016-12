article

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Op oudejaarsavond is aan de Achter de Kerk in Nieuw- en Sint Joosland een gaslek ontstaan. Rond 1.00 uur is het lek gedicht. De Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt mensen geen vuurwerk af te steken in de omgeving van de plek.

Gaslek in Nieuw- en Sint Joosland, nog tien woningen ontruimd

