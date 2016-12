article

1.6801548

GEMERT - In een leegstaande woning aan de Haageijk in Gemert is zaterdagavond een brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het vermoeden bestaat dat vuurwerk een rol heeft gespeeld.

Flinke brand in leegstaande woning aan de Haageijk in Gemert

GEMERT - In een leegstaande woning aan de Haageijk in Gemert is zaterdagavond een brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het vermoeden bestaat dat vuurwerk een rol heeft gespeeld.

http://www.bndestem.nl/regio/regionieuws/flinke-brand-in-leegstaande-woning-aan-de-haageijk-in-gemert-1.6801548

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6801586.1483222235!image/image-6801586.JPG

Gemert,Brand

Gemert-Bakel