Dit helpt als u problemen heeft om de digitale BN DeStem te lezen

ETTEN-LEUR - Sommige lezers ervaren problemen bij het openen van de digitale BN DeStem. Lees hieronder hoe u er weer bij kan.

Lezers die de e-paper wilden openen, kregen woensdagochtend soms de melding dat ze (opnieuw) moesten inloggen. Maar niet iedereen heeft dan direct zijn of haar wachtwoord paraat. Hoe lost u dat op?

1. Surf naar www.bndestem.nl/inloggen (of klik op de link).

2. Vul uw e-mailadres in en klik op 'Wachtwoord vergeten?'

3. Klik in het volgende veld op 'Nieuw wachtwoord aanvragen'. U krijgt vrijwel direct een mail; daarmee kunt u een nieuw wachtwoord instellen.

4. Met uw e-mailadres en (nieuwe) wachtwoord kunt u weer inloggen bij de digitale krant. We wensen u veel leesplezier!

Als u ook een abonnement hebt op een andere krant van de Persgroep (bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad), kunt u ook gebruikmaken van de inloggegevens die u al voor die titel had.