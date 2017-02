article

EINDHOVEN - Een buschauffeur houdt blijvende schade over aan zijn ogen na een aanval met een onbekende vloeistof in Eindhoven. De chauffeur was 27 januari aan het werk toen het gebeurde.

Buschauffeur houdt blijvende schade over aan ogen na aanval in Eindhoven

