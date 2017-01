Automobilist overleden bij botsing tussen trein en auto in Nuland

* UPDATE 15.11 UUR * NULAND - Een persoon is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing tussen een auto en een trein. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto.

In de trein zijn geen gewonden gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Onder meer de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.



De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Geen treinen

Tussen Den Bosch en Oss rijden vrijdagmiddag geen treinen vanwege de aanrijding. De extra reistijd bedraagt meer dan een uur. Het is nog niet bekend hoe lang de vertraging gaat duren. Dat is volgens ProRail onder meer afhankelijk van de vraag hoe ernstig het spoor beschadigd is en of er dus nog herstelwerkzaamheden nodig zijn.



Reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen kunnen het beste via Utrecht Centraal reizen.