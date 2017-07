Opluchting over tracékeuze 380kV

Wethouder Kevin van Oort (ruimtelijke ontwikkeling) is trots op het resultaat: “Onze inzet was het oplossen van ons grootste hoogspanningsprobleem in onze gemeente, namelijk de 150 kV lijn die dwars over Geertruidenberg en Raamsdonksveer naar Waalwijk loopt. Ik ben blij dat de ministers inzien dat onze gemeente te zwaar belast is door de vele hoogspanningslijnen die over ons grondgebied lopen. Verwijdering (de verbinding komt elders ondergronds te liggen, red.) van deze zogenaamde Waalwijklijn is noodzakelijk om onze inwoners tegemoet te komen."

Draagvlak

Ook Rogier Gerritzen van Vereniging 380kVOosterhoutNEE is blij met de keuze van het kabinet. "Wij zijn verheugd met de keuze van minister Kamp voor het noordelijke tracé. De keuze van minister Kamp om dit advies te volgen doet recht aan de wensen uit de regio en betekent dat overheid en burgers anno 2017 in staat zijn om samen te komen tot een afgewogen oordeel op basis van veel draagvlak."

Wethouder Hans Wierikx van de gemeente Halderberge: “Ik ben zeer tevreden dat de ministers het advies van samenwerkende overheden en hiermee ook het standpunt en de visie van de gemeente Halderberge hebben overgenomen. Vanaf de start van dit rijksproject is duidelijk geweest dat deze nieuwe verbinding hoe dan ook over ons grondgebied gaat komen."

Ongeschonden gebied

"Als gemeente Halderberge hebben wij ons altijd ingezet voor een zo optimaal mogelijke bundeling en combinatie van de nieuwe verbinding met de bestaande infrastructuren, te weten: de A17, bestaande hoogspanningsverbindingen en de buisleidingenstraat. Dit om onnodige overlast en aantasting van ongeschonden gebied zoveel als mogelijk te beperken. Het is een mooi resultaat dat de jaren van inzet en intensieve samenwerking met en door alle betrokken partijen, waaronder ook het Actiecomite 380kV Halderberge en de Stichting belangengroep Oud Gastel en Stampersgat in Halderberge, zijn vruchten heeft afgeworpen."

Omgevingswet

Ron Dujardin, bestuurlijk voorzitter van de samenwerkende overheden reageert: “Wij zijn zeer verheugd dat de minister ons breed gedragen plan en voorstel heeft overgenomen. Alle tijd en werk hebben hun vruchten afgeworpen. We zijn tevreden met het proces waarbij de minister ons de ruimte gaf om mee te denken."

Op het provinciehuis in Den Bosch denken ze daar net zo over. Gedeputeerde Erik van Merrienboer: "In de geest van de nieuwe omgevingswet, was het onze ambitie om met achttien gemeenten en twee provincies samen te werken als waren we één gemeente, en daar zijn we in geslaagd. Dat is mede te danken aan de zeer goede samenwerking die wij de afgelopen periode hebben ervaren met het departement en Tennet."