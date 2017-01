article

1.6834011

OOSTERHOUT - Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Oude Veerseweg in Oosterhout. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen of weggebruikers bij het ongeval betrokken.

Zwaargewonde bij ongeluk op Oude Veerseweg in Oosterhout (video)

OOSTERHOUT - Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Oude Veerseweg in Oosterhout. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen of weggebruikers bij het ongeval betrokken.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/zwaargewonde-bij-ongeluk-op-oude-veerseweg-in-oosterhout-video-1.6834011

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6834073.1484582498!image/image-6834073.jpg

verkeersongeluk,Oude Veerseweg,Oosterhout

Oosterhout