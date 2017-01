Zout is even het meest begeerde goed in West-Brabant

Zout, zout en nog eens zout. Het witte strooisel is sinds vannacht plotsklaps het meest begeerde materiaal in Nederland. De inval van sneeuw en ijzel noopt Rijkswaterstaat tot een forse logistieke operatie om de snelwegen veilig te krijgen.

"We zijn sinds 2.00 uur preventief aan het strooien. Alleen al voor Limburg zijn 25 strooiwagens op pad geweest", zegt een woordvoerster. Of er gehoor is gegeven aan de oproep van Rijkswaterstaat om thuis te blijven, vindt ze 'lastig te zeggen'. "We zien wel dat er voldoende verkeer de weg op is gegaan. Dat blijkt ook uit het aantal ongevallen. Er zijn altijd mensen die toch ergens heen moeten, bijvoorbeeld voor hun werk."

IJzel maakt het strooiwerk complex. "Ook al is er zout gestrooid, als er nieuwe neerslag valt op de weg, dan bevriest dat direct. Het zout vermengt zich met de bovenste laag. Dan helpt het beter dat wegen goed ingereden zijn en dat is in het weekend toch anders met minder verkeer. We blijven daarom de hele dag strooien om de wegen zo snel mogelijk veilig te maken."

Ook bij Stone base in Raamsdonksveer zijn het hectische dagen. Het bedrijf voert zout aan voor Rijkswaterstaat, in Raamsdonksveer is een grote loods. "We rijden continu om Rijkswaterstaat op steunpunten te voorzien van zout. Zij hebben strategische opslagpunten bij de snelwegen", zegt woordvoerder Thijs Bakker. Een zouttekort is er volgens hem niet. "De hele week voeren we al zout aan. Ik denk dat we afgelopen week zo'n 2.500 ton aan zout naar Rijkswaterstaat hebben gereden.Wij moeten ervoor zorgen dat onze chauffeurs beschikbaar zijn, Rijkswaterstaat bestelt al op voorhand het strooizout. Het is een hele puzzel, maar we doen dit al meerdere jaren." Van Bakker mag dit weertype nog wel even duren. "Een paar jaar geleden was dit tot ver in maart. Dit zijn de drukste maanden. Dit is nu een piek, maar ik geloof dat het zondag al warmer wordt. Veel pieken zijn echter fijn."

Ook organisatie van evenementen zaten zaterdag met handen in het haar. Als rayonhoofden kwamen de mannen van Team Munnemoat in Den Hout in alle vroegte bijeen: zou hun Nieuwjaarscross doorgaan of niet? "We gaon dur", liet de organisatie weten, waarna er toch gefietst werd op het aangelegde circuit bij Ter Aalst. De gemeente Oosterhout steunde de veldrit met flink wat strooizout. Wel liet de organisatie weten dat deelname op eigen risico is.