Zelf meeplakken bij open dag wagenbouwers in Waspik

WASPIK - Er is veel werk verzet dit weekend aan de carnavalswagen van de Waspikse carnavalsvereniging CV Ketel. Tijdens de jaarlijkse plakdagen konden geïnteresseerden een handje helpen in de bouwhal. De komende weken wordt de wagen in de kleur gezet en gaat er een laag vernis op.

CV Ketel organiseert de plakdagen om mensen de kans te geven om een kijkje achter de schermen te nemen in de bouwhal. Zonder het hele idee prijs te geven krijgen geïnteresseerden toch een goed beeld van waar het met de carnavalswagen naartoe gaat. ”En alle hulp die we krijgen is mooi meegenomen”, laat Mark van de Born, lid van CV Ketel weten. ”Natuurlijk komt de wagen toch wel op tijd klaar, maar met deze extra hulp hebben we meer tijd om de wagen mooi af te werken.”

Door de leden zelf en door familie, vrienden en medebouwers uit de bouwhal werd flink wat werk verzet. Gemiddeld zo’n vijftien man was er steeds aan de wagen bezig. Nu de wagen grotendeels geplakt is, wordt alles wit gespoten en gaat de wagen in de verf. Een laag glanzende vernis zorgt voor de afwerking. Het eindresultaat is te zien op zondag 26 februari als de wagen van CV Ketel met de optocht in Waspik mee rijdt.