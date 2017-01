Mannen maken Naam in Kasteel Dussen

DUSSEN - De Mannen van Naam bezochten donderdagavond Kasteel Dussen voor een intiem concert. Zo’n honderd belangstellenden vulden de Burgerzaal en werden meegevoerd in het programma ’Waargebeurd’. De Mannen van Naam lijken zich op dergelijke locaties prima thuis te voelen en zetten een ijzersterk optreden neer.

De voorstelling ’Waargebeurd’ is het vervolg op ’Verder’ en ’Morgen is Ver’ en bevat veel nummers van de gelijknamige CD’s. Thema’s uit het leven uit hun jeugd, maar vooral ook in de levensfase waarin de drie muzikanten zich nu bevinden. Humoristisch, melancholisch maar altijd raak. De Mannen van Naam gaan terug naar de eenvoud van het luisterlied. ,,Het ziet er zo simpel uit”, was een reactie vanuit het publiek na het eerste nummer. Dat klopt, maar het is bewonderenswaardig hoe vernuftig de nummers in elkaar zitten en hoe goed Ad Groot, Ton Smulders en Wilbert van Duinhoven hun instrumenten beheersen.



Herkenbaar

Zanger en meesterverteller Ton Smulders praat de nummers aan elkaar met anekdotes en verhalen, vaak uit vroegere jaren. Allemaal waargebeurd als we de titel van het programma moeten geloven. Erg herkenbaar ook voor het overwegend 50+ publiek in de Burgerzaal. Een van de hoogtepunten is het nummer ’Dag prachtig land’ van Ad Grooten over de heimwee van zijn moeder naar haar geboorteland Indonesië.