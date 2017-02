article

1.6881287

NIEUWENDIJK - Een dronken automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn voertuig stilgevallen op de rechterrijstrook. Volgens passanten zou de bestuurder in slaap zijn gevallen. De auto stond stil met gedoofde lichten. 'Echt levensgevaarlijk', aldus de politie.

'Echt levensgevaarlijk', auto zonder verlichting staat 's nachts stil op A27, bestuurder dronken

NIEUWENDIJK - Een dronken automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn voertuig stilgevallen op de rechterrijstrook. Volgens passanten zou de bestuurder in slaap zijn gevallen. De auto stond stil met gedoofde lichten. 'Echt levensgevaarlijk', aldus de politie.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/werkendam/echt-levensgevaarlijk-auto-zonder-verlichting-staat-s-nachts-stil-op-a27-bestuurder-dronken-1.6881287

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4238478.1481179518!image/image-4238478.jpg

Nieuwendijk,Recht, misdaad en 112,A27,dronken,112,automobilist,snelweg,levensgevaar

Werkendam