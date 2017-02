article

OOSTERHOUT - Bij Loonen Brillenmakers aan de Arendstraat in Oosterhout zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere displays met zonnebrillen gestolen. Het is niet de eerste keer dat dieven het op de collectie hadden gemunt. Vorig jaar juni werden ook al circa 500 zonnebrillen gestolen.

Weer inbraak bij Loonen Brillenmakers in Oosterhout, honderden zonnebrillen weg

