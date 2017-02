29-jarige Rotterdammer in Waspik voor derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

WASPIK - Een 29-jarige Rotterdammer is vrijdagmorgen aangehouden op de A59 bij Waspik. Hij bleek vermoedelijk onder invloed achter het stuur te zitten. De man had ook geen rijbewijs.

De auto van de Rotterdammer viel op doordat hij te hard en slingerend over de weg reed en een kapot remlicht had. Het bleek dat de auto stond geregistreerd in het politiesysteem. Daarop hebben de agenten de auto een stopteken gegeven.

Bij controle bleek de bestuurder in het systeem voor te komen voor het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. De man bleek nog steeds geen rijbewijs te hebben en in de auto rook het naar hennep.

De verdachte is aangehouden en aan het bureau is bloed van hem afgenomen. Onderzocht wordt of hij onder invloed was. De auto waar deze hardleerse verkeersovertreder in reed is in beslag genomen.