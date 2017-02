Waarom moest de in Molenschot geliquideerde Hugo van Houten dood?

BREDA/MOLENSCHOT - Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de eind vorig jaar in Roemenië aangehouden Sooi de C. (43) de moordenaar is van Hugo van Houten (27). Maar waarom de verdachte het slachtoffer op 27 augustus 2015 vlakbij recreatiepark Linberg in Molenschot door het bovenlichaam en hoofd zou hebben geschoten, zegt het niet.

Over het motief komt maandag wellicht meer aan het licht. Dan buigt de rechtbank in Breda zich voor het eerst in het openbaar over de liquidatiezaak. Dat gebeurt tijdens een tussentijdse zitting. Het onderzoek is volgens officier van justitie Greetje Bos afgerond.

De C.'s advocaat mr. J. van Wijk zegt (nog) niet of zijn cliënt de afrekening bekent of ontkent. ,,Anders dan OM en politie doe ik geen uitspraken voordat de rechter naar de zaak heeft gekeken.''

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat een conflict in de drugswereld ten grondslag ligt aan de bloedige moord. Al snel deden geruchten de ronde dat Van Houten een drugsschuld had, maar of dat klopt, blijft de vraag. De politie stuitte naar haar zeggen in het onderzoek vooral op stilzwijgen bij relaties van het slachtoffer uit Capelle aan den IJssel

Hoe de recherche De C. uiteindelijk op het spoor kwam, is niet duidelijk. De man uit Tilburg kwam eerder met justitie in aanraking voor drugs. Twee maanden na de moord werd hij in België aangehouden voor betrokkenheid bij een xtc-lab en hennepkwekerij in Dilsen-Stokkem. De C. zat tot begin 2016 in voorlopige hechtenis.

Hij mocht van de rechtbank in Hasselt naar huis in afwachting van zijn rechtszaak, die nog moet plaatshebben.