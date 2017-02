Waalwijkse papegaai Sjefke is weer terecht

WAALWIJK – De papegaai uit Waalwijk, Sjefke genaamd, die zaterdagavond wegvloog, is inmiddels weer terecht. ,,Hij zat op het dak bij een vriend van mij.”

De eigenaren van de vogel hebben zaterdagavond en –nacht naar het dier gezocht, maar dit was tevergeefs. Toen Sjefke zondagmorgen op een dak in de Bizetstraat werd gespot, werd de brandweer gebeld.

Met een hoogwerker is toen gepoogd om het dier naar beneden te halen. Ook dit was geen succes. Maar zondagmiddag is de vogel weer terug bij zijn rechtmatige eigenaren. ,,Ik keek boven uit het dakraam, omdat ik dacht hem daar gezien te hebben. We pakten de ladder om achter hem aan te gaan, maar het bleek slechts om een beeld te gaan”, zegt de eigenaresse lachend.

Even later is de vrouw toch weer naar het dakraam gegaan. ,,Ik heb gefloten, zo kwam ik erachter dat hij bij een vriend van mij op het dak zat. Nadat ik naar hem floot, hupte hij bij ons naar binnen.” Volgens de Waalwijkse was dit de eerste keer dat de papegaai naar buiten was gevlogen.