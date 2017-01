article

* UPDATE 11.26 uur * WAALWIJK - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt toen hij zijn oma wilde helpen in Waalwijk. De vrouw zat in een woning waarnaast een felle autobrand woedde.

Video | Man gewond door reddingspoging oma bij autobrand Waalwijk

