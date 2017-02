Politie schrijft boetes uit bij verkeerscontroles in Waalwijk, Dongen, Kaatsheuvel en Waspik

WAALWIJK - Politieteam Langstraat heeft woensdag in Waalwijk, Dongen, Kaatsheuvel en Waspik verkeerscontroles gehouden. Daarbij werd een flink aantal bekeuringen uitgeschreven. Ook werd één bromfietser doorverwezen naar HALT, zo laat het politieteam weten via Facebook.

De controle was zowel op automobilisten als bromfietsers gericht, waarbij er ook een rollerbankcontrole was om opgevoerde scooters te vinden. Agenten controleerden 49 brom- en snorfietsen. Twaalf bleken niet in orde te zijn. De bestuurders kregen een boete voor te hard rijden én moeten hun brom- of snorfiets opnieuw laten keuren. Eén bromfietser die tijdens het rijden aan het bellen, door een groenstrook reed en een stopteken van de politie negeerde, is doorverwezen naar HALT.

Geen gordel

De verkeerscontroles vonden plaats aan de Akkerlaan in Waalwijk, op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel, de Hoge Ham in Dongen en de Benedenkerkstraat in Waspik. Het merendeel van de boetes was voor het niet dragen van de gordel: vijftien keer in totaal. Ook waren er boetes voor onder meer niet handsfree bellen, het overtreden van de maximale snelheid (61 waar 50 is toegestaan) en het fietsen zonder licht.