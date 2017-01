article

1.6825666

WAALWIJK - Café Spits aan de Grotestraat in Waalwijk is woensdagavond rond half elf overvallen. Niemand is daarbij gewond geraakt.

Overval gepleegd op Café Spits in Grotestraat Waalwijk

WAALWIJK - Café Spits aan de Grotestraat in Waalwijk is woensdagavond rond half elf overvallen. Niemand is daarbij gewond geraakt.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/waalwijk/overval-gepleegd-op-caf%C3%A9-spits-in-grotestraat-waalwijk-1.6825666

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6825694.1484174369!image/image-6825694.jpg

Waalwijk,Overval,Politie

Waalwijk