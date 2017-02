Brandweer Waalwijk doet vergeefse poging om vermiste papegaai te redden: 'Het is echt mijn alles'

WAALWIJK - De brandweer heeft zondagochtend geprobeerd om een papegaai te redden in Waalwijk. Het beest zaterdagavond weg uit een woning aan de Edouard Lalosstraat. ,,Ik denk dat hij ergens van geschrokken is", aldus de eigenaresse.

,,Hij zat binnen op de stoel toen we onze hond uit gingen laten. Ik denk dat hij ergens van geschrokken is, want plots vloog hij naar buiten", vertelt de Waalwijkse. Heel de avond en nacht hebben de eigenaren gezocht naar de vogel, maar tevergeefs.

,,Zondagmorgen gingen we weer op zoek en toen zagen we hem zitten op een dak in de Bizetstraat", vertelt de vrouw. Ze heeft de brandweer gebeld om haar te helpen de vogel te vangen. Samen met de eigenaresse is de brandweer met een hoogwerker omhoog gegaan om de papegaai te vangen.

Maar ook deze keer wist het beestje te ontsnappen. ,,We waren heel dichtbij, maar net voordat we hem konden pakken, vloog hij weg. Hij schrok van het geluid denk ik." Inmiddels had de Waalwijkse een oproep op Facebook gedaan. ,,Ook ga ik met buurtgenoten zoeken naar mijn papegaai. Mocht hij nu echt lang vermist blijven, dan loof ik uiteindelijk een beloning uit. Het is echt mijn alles."