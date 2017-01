Vrachtwagen valt bijna in sloot bij tankstation A59 Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een vrachtwagen moest dinsdagavond gered worden van een val in de sloot. Een takelwagen wist de truck op het nippertje weer op de berm te trekken.

De chauffeur had de vrachtwagen op de berm geparkeerd bij tankstation Labbegat, aan de A59 in Sprang-Capelle. Hij had niet in de gaten dat zijn wagen wegzakte en in de sloot dreigde te vallen. Een grote bergingswagen moest er aan te pas komen om de vrachtwagen weer overeind te trekken.



​Na een half uur takelen stond de truck weer op de weg. Het is al zeker de tweede vrachtwagen die dit op deze locatie overkomt.