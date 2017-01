Vier verstekelingen tussen de toetjes aangetroffen in truck op A27 bij Oosterhout

OOSTERHOUT - Op de parkeerplaats van tankstation Kalix Berna langs de A27 bij Oosterhout zijn woensdagmorgen vier verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald. Het gaat om twee Iraniërs (30 en 34 jaar) en twee Irakezen (17 en 26 jaar) .

Paniek

De 47-jarige Poolse chauffeur van de vrachtwagen was de parkeerplaats opgereden nadat hij ineens geklop uit de laadbak hoorde. Toen hij het viertal ontdekte sloot hij ze op in de laadbak van de oplegger. De man sloeg alarm in het tankstation waar hij in paniek vertelde dat er verstekelingen in zijn truck zaten. De verstekelingen dachten dat de vrachtwagen naar Engeland onderweg was. Toen de politie het laadruim openden troffen ze de vier mannen aan. Zij konden zich niet identificeren en zijn aangehouden.

Engeland

Op het politiebureau bleek dat zij op een parkeerplaats in Frankrijk stiekem in de vrachtwagen geklommen waren, in de veronderstelling dat de chauffeur als eindbestemming Engeland had. De vrachtwagen was echter met een lading toetjes onderweg naar een supermarkt in Nederland. Toen de jongste vreemdeling op zijn mobiele telefoon via zijn GPS zag welke route de chauffeur reed, begonnen zij met bonken om de aandacht van de chauffeur te trekken.

Onderzoek

Het onderzoek is in handen van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel van politie eenheid Zeeland West Brabant. Het viertal gaat na afwerking van het strafrechtelijk onderzoek het Vreemdelingentraject in. Bij het onderzoek van de vingerafdrukken bleek dat de 30-jarige Iraniër eerder in Nederland heeft verbleven en toen een terugkeerbesluit heeft gekregen. De chauffeur werd in eerste instantie aangehouden ter zake mensensmokkel en is inmiddels in vrijheid gesteld, omdat uit onderzoek bleek dat hem niets te verwijten viel.