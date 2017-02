Van Nus met Detonics in halve finale van Blues Challenge in Memphis

Zanger Kars van Nus heeft met zijn bluesband Detonics de halve finale gehaald van de International Blues Challenge in Memphis. Daarmee eindigde de band bij de laatste zestig.

Afgelopen oktober won Detonics de Dutch Blues Challenge en mocht daarmee automatisch Nederland vertegenwoordigen op het internationale toernooi. De leadzanger uit Dongen is trots op het resultaat: ,,We hadden in het begin geen idee wat we konden verwachten. Totdat bleek dat we als enige niet-professionele band tussen allemaal professionele bands stonden."

Van te voren gokte Van Nus al niet op een finaleplaats. In januari gaf de zanger al aan dat 'winnen van de bluescompetitie een utopie zou zijn'. Maar niet alleen voor het resultaat reisde Detonics af naar Amerika: ,,De ervaring was net zo belangrijk. Het is waanzinnig leuk om allerlei muzikanten uit verschillende werelddelen te ontmoeten."

Dankzij de deelname heeft Van Nus met zijn band meerdere uitnodigingen gekregen voor internationale festivals.