BREDA – De rechtbank zou dinsdagmiddag uitspraak in de zaak tegen R.L. uit Oosterhout. Hij wordt ervan verdacht zijn huisgenoot Steven Kantaga te hebben doodgestoken. De uitspraak is echter uitgesteld naar 6 februari, de reden hiervan is nog onbekend.

Uitspraak in zaak doodsteken Steven Kantaga uitgesteld: reden nog onbekend

