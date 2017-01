Topzwemmers snel in Warande Oosterhout te zien

OOSTERHOUT - Topzwemmers als wereldkampioen Ranomi Kromowidjojo, Maud van der Meer, Kim Busch en Maarten Brzoskowski en andere leden van de Olympische kernploeg zullen voortaan tijdens trainingen of wedstrijden in de Warande in Oosterhout te zien zijn. Enkele van hen komen misschien al naar de kwalificatiewedstrijden voor het EK op 18 en 19 februari in het Oosterhoutse zwembad.

De komst van de zwemmers is te danken aan het besluit van de gemeenteraad, dinsdagavond, om 90.000 euro uit te trekken voor de aanschaf van elektronische tijdwaarneming in het vijftigmeterbad.

Kees Verhulst, bestuurslid en projectleider van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, regio zuid, weet niet wie er op 18 en 19 februari zwemmen, omdat de inschrijving nog tot 6 februari loopt. Dat sommige toppers in Oosterhout komen zwemmen, 'staat vast', aldus Verhulst.

,,Naast Eindhoven wordt Oosterhout het tweede vijftigmeterbad in Brabant met tijdwaarneming. We zijn hier als zwembond erg blij mee. Toppers zullen voor Oosterhout kiezen als hun reistijd daardoor korter is. In Eindhoven is het druk dus dat kan ook een reden zijn om in de Warande te trainen. En de grote wedstrijden komen ook naar de Warande", aldus Verhulst. Maar om welke wedstrijden gaat het? In de gemeenteraad zegt Ad Strack van Schijndel (GBV) dinsdagavond dat het college 'de suggestie wekt' dat de Warande 'een olympisch zwembad' is en Geeta Nanda-Mangon (D66) oppert dat 'Nationale en internationale wedstrijden een goede optie voor Oosterhout zijn.'

De raadsleden hebben de nota Elektronische Waarneming echter niet goed gelezen, want er staat dat de Warande met tijdwaarneming geschikt is voor de 'kwalificatie voor een EK, WK of zelfs de Olympische spelen'. ,,En dat klopt", zegt Kees Verhulst van KNZB Zuid. ,,Je moet denken aan wedstrijden als NK Masters, de Junioren-Jeugd kampioenschappen en de Challengers. Challengers is een tweedaags evenement waar topzwemmers zich kunnen kwalificeren voor EK's. En in februari gebeurt dat in Oosterhout."

De gemeente doet zijn uiterste best om 'het elektronische systeem op 18 februari operationeel te hebben', zo laat de gemeentewoordvoerder weten. En als het niet lukt, wordt de apparatuur gehuurd. In de gemeenteraad stemt Gezond Burger Verstand niet in met het voorstel, omdat '90.000 euro veel geld is', aldus Strack van Schijndel. ,,Als je even googlet, vind je een verhuurder die elektronische tijdwaarnemenig aanbiedt voor 310 euro."

Het argument van Peter de Laat (Gemeentebelangen) dat er 'betere zwemmers naar Oosterhout komen als er aantikborden zijn', maakt geen indruk op GBV. Wethouder Marian Witte (Sport) geeft aan dat ze het zonde vindt om telkens apparatuur te huren. De meerderheid van de raad is het met Witte eens en gaat akkoord. Het college verwacht dat de wedstrijden gemiddeld 400 tot 500 toeschouwers trekken.