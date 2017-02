Woningplan Terheijden goed ontvangen

TERHEIJDEN - Door de verhuizing van een deel van de Sovaklocaties in Terheijden komt er in het dorp ruimte voor enkele kleinschalige nieuwbouwplannen. Donderdagavond presenteerde ontwikkelaar De Bunte het voorlopige plan voor de locatie tussen de Ruitersvaartseweg, Botzegge en Liesveld.

Ruim honderd geinteresseerden kwamen op de presentatie af. De Bunte gaat in het plan uit van maximaal 16 eengezinswoningen van twee bouwlagen met tuin. Wat dat uiteindelijk voor woningen worden en hoeveel, wordt later bepaald door de vraag, zo zei een medewerker van de ontwikkelaar.

"We hopen daarom op flexibiliteit in het bestemmingsplan, zodat we op die vraag in kunnen spelen." De aanwezigen gaven in grote meerderheid aan veel te voelen voor seniorenwoningen, in vastgoedjargon 'levensloopbestendige woningen' geheten.

De Bunte wil in het uiteindelijke plan het groene karakter van dit stukje Terheijden behouden.