Spraakvermaak met Dijkhoff en Huisman: 'Voor dit soort initiatieven moet je echt in Brabant zijn'

TERHEIJDEN - Zelfs na tien seizoenen is er nog geen spoortje sleet te ontdekken in de live-talkshowreeks Spraakvermaak. Sterker nog: aflevering nummer 61 was zondag een van de drukst bezochte middagen tot nog toe.

Zoals gewoonlijk bij Spraakvermaak, is de sfeer ontspannen, de toon van de interviews is sympathiek en er is veel ruimte voor humor. Al bij de eerste gast, Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) wordt de toon gezet. Tijdens het vraaggesprek met de politicus wordt het onlangs opgerakelde filmpje vertoond van Dijkhoff met een sanseveria onder zijn arm op het binnenhof. Vervolgens staat er na afloop van het interview geen fles wijn maar kamerplant klaar.

Tv-persoonlijkheid Henny Huisman neemt als laatste gast - na een bomvol programma met muziek, gasten, filmpjes en de quiz - plaats op het podium. Hij blijkt nog altijd onverminderd vaardig in het bespelen van een zaal vol mensen. Ontwapenend eerlijk blikt hij terug op een eerder gedane belofte - in 1994 - om naar Terheijden te komen. ,,Nee joh, dat was tv-gelul. Daar had ik helemaal geen tijd voor." Hij reageert hiermee op een filmpje waarin hij het aanbod van toenmalig burgemeester Hans van Brummen aanneemt om eens van het Terheijdense pontje gebruik te komen maken.

Het gesprek met de vroegere presentator van de miniplaybackshow is geanimeerd en raakt de meest uiteenlopende onderwerpen. Van diens nierkanker enkele jaren geleden, tot zijn afkeer van het huidige door netmanagers gedomineerde omroepbestel.

Na afloop blijft Huisman nog even hangen voor een drankje. ,,Dit zou bij ons (Noord-Holland - red.) niet kunnen doen", zegt hij. ,,Voor dit soort initiatieven moet je echt in Brabant zijn", laat tv-persoonlijkheid Henny Huisman na afloop van de middag weten. ,,Dat was trouwens me al eerder opgevallen. Als we vroeger bij de surpriseshow 1.000 brieven binnenkregen met leuke ideeën, kwamen er daarvan 800 uit Brabant."