Schaatsbaan Terheijden weer snel gesloten nadat wethouder door ijs zakt

TERHEIJDEN - De ijsbaan in Terheijden is maar heel even open geweest. De ijsbaan werd snel gesloten nadat wethouder Harry Bakker door het ijs zakte. De wethouder raakte geblesseerd aan zijn heup bij de val

De IJsclub in Terheijden wilde zo graag. Om 13.00 uur zaterdagmiddag werden de eerste clubleden toegelaten op de schaatsbaan achter de molen. ,,Maar helaas", zegt secretaris Frans Damen van de IJsclub. ,,Al snel bleek dat de zon inmiddels een verwoestende werking had gehad."

Het ijs was papperig en zwak. Toen de Drimmelse wethouder Harry Bakker tot overmaat van ramp door het ijs zakte en er op een andere plek spontaan een wak ontstond, viel het doek. Zo'n drie kwartier na openstelling, ging het hek weer dicht. ,,Morgen een nieuwe kans", aldus de optimistische secretaris.

Schaatsbaan

Neemt niet weg dat de schaatsbaan behoorlijk wat volk op de been bracht zaterdagmiddag in Terheijden. De één na de ander kwam een kijkje nemen. ,,We wilden even controleren of onze dochter al de schaatsen van zolder kon halen", motiveert Kitty van Meel haar komst naar de ijsbaan. ,,Nee dus. Jammer. Het leek me ook al sterk."

Ronduit teleurgesteld is Amir Karim. Arie Ruis uit Terheijden had zijn Syrische dorpsgenoot op sleeptouw genomen. ,,Ik wilde hem laten zien hoe leuk het is als iedereen op het ijs staat."

Schaatsen of niet, de sfeer in het clubhuis naast de baan zit er zaterdagmiddag goed in. Morgen, weet iedereen. ,,Dan kan het vast."

Om 9.30 uur komt het bestuur van de IJSclub zondag bij elkaar. ,,Dan valt een nieuwe beslissing", aldus Damen.