Sluitingstijden Oosterhout, ruimer of niet? (poll)

OOSTERHOUT - Al jaren een groot discussiepunt in Oosterhout: de sluitingstijd van cafés en restaurants. Nu ligt er een nieuw plan, waarin horecazaken in het weekend tot 4.00 uur open mogen. Waarom? En wat vinden betrokkenen? Zes vragen én antwoorden.

1. Wat verandert er precies?

Nu mogen kroegen in het centrum op vrijdag- en zaterdagnacht tot maximaal 3.00 uur open. Restaurants een half uur later. Er ligt een voorstel om dit uit te breiden naar 4.00 uur. Voor alle horeca in Oosterhout. De raad neemt deze dinsdag een besluit. Daarna gaat de tijd niet meteen in; de gemeente gaat het plan eerst verder uitwerken.

2. Horeca buiten centrum mag ook tot 4.00 uur open. Hoe zit het met overlast?

De nieuwe tijd wordt eind dit jaar geëvalueerd, aldus de gemeente. Centrum Bewoners Oosterhout voorziet problemen. Niet alleen in de wijken, ook voor bewoners in het uitgaansgebied.

3. Speelt deze discussie niet al langer?

Uitbater Farid Bicane (Club Sweet) pleit al jaren voor een verruiming. Vorig jaar werd uiteindelijk een proef gestart. Bicane mocht als enige in Oosterhout tot 4.00 uur open. De ondernemer snapt dat collega’s nu dezelfde kans krijgen. Wel vindt hij dat zij dan ook aan de strenge voorwaarden van de pilot moeten voldoen.

4. Zit de horeca te wachten op een verruiming?

Uit een rondgang van deze krant blijkt dat verschillende ondernemers de verruiming zien zitten. Bijvoorbeeld Stijn Reversma van de Kletsereij. ,,Ik heb liever dat het publiek eerder komt, maar de trend is dat jongeren later op stap gaan. Je moet meegaan.’’ Niet iedereen heeft overigens de wens langer open te zijn. Zo vindt Rob Mutsaers van de Stapmolen 3.00 uur een ‘mooie tijd’.

5. Wat vinden de stappers?

Zij reageren positief op de verruiming. Zoals Oosterhouter Stan Geers. ,,Ik werk in de horeca, ga daarom pas om één uur uit. Dan is twee uurtjes echt te kort.’’ Of hij niet gewoon te laat gaat? ,,Veel vrienden komen ook rond die tijd. Voor middernacht is er weinig te beleven in de stad.’’

6. Hoe zit het in andere gemeenten?

In Bergen op Zoom mogen bezoekers tot 2.30 uur naar binnen, bij broodjes- en shoarmazaken nog tot een uurtje later. Een maximale sluitingstijd is er niet. In Etten-Leur sluit de horeca in weekends om 2.00 uur. In Breda in principe ook, alleen kan de burgemeester ontheffing verlenen tot maximaal 4.00 uur. Broodjeszaken en snackbars in het uitgaansgebied moeten uiterlijk 4.30 dicht. Roosendaal ging vorig jaar naar 4.00 uur.