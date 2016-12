Sfeervolle drukte op schaatsbaan in Oosterhout

OOSTERHOUT - "De thuisrituelen met Kerstmis zijn kennelijk veranderd ten opzichte van vroeger. Jongeren worden anders bezig gehouden. Eerste Kerstdag was het hier ook 'volle bak', net als nu." Chretien Brandt kijkt tevreden naar de drukte op de ijsbaan op de Oosterhoutse Markt. Ook deze tweede kerstdag is de schaatsbaan geopend, en de voorzitter van IJsmarkt Oosterhout blikt tevreden op de eerste anderhalve week terug. Tot nu toe trok de schaatsbaan al duizenden bezoekers.

"Wat zou het gemiddelde per dag zijn?", vraagt hij Regien Hessling, die de vrijwilligers coördineert. "500 halen we makkelijk, 700? We houden het eigenlijk niet precies bij." "De eerste week alleen al hadden we 2.500 scholieren aan het schaatsen", weet Hessling. De baan op de Markt, 450 vierkante meter groot, blijkt dus een succes. "Gelukkig wel, want het vergt een investering van 150.000 euro", legt Brandt uit.

"Een commissie van tien personen vormt het bestuur van het geheel. Regien stuurt 120 vrijwilligers aan, zonder wie het allemaal niet zou lukken. Het is een bedrijf op zich, voor Oosterhouters en door Oosterhouters. Het complex bestaat uit twee delen, de schaatsbaan zelf en het cafégedeelte. Beide zijn overdekt. Liever hadden we de schaatsbaan helemaal open gehad voor de sfeer, maar dan zijn we te veel afhankelijk van het weer.

Als het regent, komt er niemand naar een open baan. Bovendien hebben we de koeling van de vloer beter in de hand als het overdekt is." Het idee voor de schaatsbaan op de Markt ontstond begin dit jaar. Brandt: "De Herensocieteit Oosterhout bestaat 175 jaar. We wilden iets doen voor alle bewoners, zo ontstond het plan. We zijn rond de tafel gegaan met de gemeente en de horeca. Zonder hun medewerking was het niet gelukt."

De gemeente legde 50.000 euro subsidie op tafel, de horeca deed niet moeilijk over de opbrengsten van 'koek en zopie'. "We zien het als een win-win situatie", zegt de voorzitter. "De schaatsbaan trekt ook bezoekers aan voor de overige horeca op de Markt."

Oosterhouters kunnen tot en met 8 januari op de schaatsbaan terecht. "We hebben een heel programma voor aanvullend vermaak", legt Hessling uit. "Zo hadden we deze ochtend peuterschaatsen, waar zo'n zestig peuters aan deelnamen. Daarnaast zijn er veel optredens en speciale activiteiten zoals ringhockey, curling, een skelterrace op het ijs, een spookavond en ijs-carnaval. En op 1 januari is er een ijsvariant op de nieuwjaarsduik."

Wie op de baan wil schaatsen, betaalt 4 euro voor twee uur. Schaatsen zijn te huur voor euro 2,20. Voorzitter Brandt hoopt volgend jaar op een herhaling van het evenement.