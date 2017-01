Warm afscheid van kerstbomen, steeds minder kerstboomverbrandingen

DORST / RIJEN - Bij jongerencentrum A16 in Rijen vond vrijdagavond de jaarlijkse kerstboomverbranding plaatse. Ruim 300 kinderen en hun ouders kwamen een kijkje nemen.

Ook in Dorst werd warm afscheid genomen van de kerstbomen. Op een weide aan het Sint Jorisveld was de traditionele kerstboomverbranding, met voorafgaand een driekoningenoptocht door het dorp. Belangstellenden genoten op het veld van het vreugdevuur en luidden samen het nieuwe jaar in.

De stapel afgetuigde sparren werd aangeleverd door de gemeente. Ook buurtbewoners hadden op de weide bomen achtergelaten. In Den Hout vond ongeveer gelijktijdig een feestelijke verbranding plaats. Een traditie die in Oosterhout en Oosteind inmiddels verloren is gegaan. Inwoners die nog van hun kerstbomen af willen, kunnen tot en met vandaag terecht bij de milieustraat.