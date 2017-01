Topfietsen André Greipel en Marianne Vos in outletstore in Rijen

RIJEN - Een originele Tourfiets van André Greipel of Marianne Vos met hun naam erop. Deze en zeshonderd door toprenners gebruikte fietsen zijn vanaf maart te koop in de enige outletstore van het Belgisch topmerk Ridley dat in Rijen de deuren opent.

Jeroen van den Hout, die druk aan de weg timmert als De Carbon Specialist, verwacht eind deze maand tot overeenstemming te komen met Ridley. Dit Belgische racefietsmerk is overal te koop in België en ook op steeds meer plaatsen in Nederland. Ridley sponsort diverse ploegen.

,,Onder andere Lotto Soudal, maar ook de damesploeg van Marianne Vos. Het merk is ook actief in het veldrijden'', licht Van den Hout toe. Hij zit sinds enkele jaren als carbonspecialist aan de Ericssonstraat op bedrijventerrein Aeroparc in Rijen.

Carbon

Zijn bedrijf controleert onder meer racefietsen en andere artikelen van carbon op scheurtjes en repareert ze met gebruikmaking van vliegtuigtechnologie. Door deze techniek zou carbon weer nagenoeg even sterk zijn.

Twee onafhankelijk onderzoeken van de TU Delft en Hogeschool InHolland moeten dit bewijzen. Van den Hout verwacht de resultaten binnen enkele maanden.

Op het terrein komt ook een 'experience-center' waar belangstellenden nieuwe Ridleyfietsen kunnen testen. ,,Wij verkopen ze niet. Daarvoor sturen we door naar Rijwielspecialist Van Boxel in Gilze, met wie we samenwerken.''